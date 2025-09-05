Путин рассказал о зарплатах на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке за последние десять лет значительно возросли заработные платы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума. По его словам, средняя зарплата в регионе увеличилась в 2,5 раза и впервые превысила 100 тысяч рублей.
«За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в два с половиной раза», — сообщил российский лидер, он уточнил, что по итогам 2024 года она превысила 100 тысяч рублей. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.
Путин подчеркнул, что на Дальнем Востоке наметилась устойчивая тенденция к снижению уровня бедности, хотя этот показатель по-прежнему выше среднероссийского. Он добавил, что развитие Дальнего Востока и Арктики должно приводить к повышению благополучия жителей и их доходов.
Восточный экономический форум проходит в период с 3 по 6 сентября. В работе форума принимают участие делегации от федеральных и региональных органов власти, а также представители бизнес-кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевой темой форума в 2025 году определено сотрудничество на Дальнем Востоке ради мира и устойчивого развития.
URA.RU ведет прямую трансляцию выступления президента. Присоединиться к ней можно в «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.