Песков: Путин пригласил Зеленского в Россию для переговоров
Песков выступил с заявлениями на ВЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не с целью капитуляции. Об этом 5 сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Юбилейный, 10-ый, ВЭФ проводится во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2025 году центральной темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке в интересах мира и процветания. Что еще сказал Песков на форуме — в материале URA.RU.

Результативность диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента России заявил, что продолжение переговоров в стамбульском формате возможно при условии повышения уровня диалога между РФ и Украиной. Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин дал высокую оценку эффективности работы делегации России на переговорах с Украиной под руководством помощника президента Владимира Мединского.

"Президент очень высоко оценил результативность работы нашей переговорной команды, которую возглавляет Мединский", — сказал Песков. Слова передает РИА Новости.

Уровень переговорной группы

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что нынешний состав российской переговорной группы по урегулированию ситуации с Украиной, которую возглавляет Мединский, обладает достаточно высоким уровнем. Представитель Кремля напомнил, что президент в ходе визита в Пекин отмечал: при необходимости переговорную группу можно перевести на политический уровень. В то же время, по словам пресс-секретаря, и существующий уровень представительства является весьма значимым.

Будет ли встреча России и Украины на высшем уровне

Перед проведением возможных переговоров между Россией и Украиной на высоком или высшем уровне необходимо выполнить значительный объем подготовительных мероприятий, отметил пресс-секретарь президента. По словам Пескова, прежде чем обсуждать вопросы на высоком уровне, требуется тщательно проработать многочисленные детали и технические аспекты, которые составляют основу всего процесса урегулирования.

Неделимость безопасности — главное требование России

Позиция России и лично президента страны Владимира Путина заключается в невозможности обеспечения безопасности одного государства за счет ущемления интересов другого. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера. Принцип неделимости безопасности является ключевым для российской стороны и неоднократно был озвучен главой государства.

Нормализация отношений РФ и США

Также Песков отметил, что восстановление российско-американских отношений происходит медленно. Как подчеркнул представитель Кремля, процесс нормализации вряд ли может быть быстрым из-за значительной инерционности, присущей двусторонним отношениям.

Помимо этого, пресс-секретарь президента сказал, что российско-американские отношения значительно ухудшились в результате политики администрации экс-главы США Джо Байдена. Сейчас восстановление двустороннего диалога представляет собой сложный и продолжительный процесс, требующий терпения. 

Что Путин скажет на ВЭФ

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в рамках предстоящего выступления Путин может представить новые инициативы, а также дать дополнительные поручения Кабинету министров. По словам Пескова, как правило, президент в своих выступлениях на ВЭФ анонсирует свежие предложения и формулирует новые задачи для правительства.

"Как правило, в своем выступлении президент всегда высказывает какие-то новые инициативы, дает новые поручения правительству. Я думаю, что можно ожидать, что это будет и на это раз тоже", — передают "Известия" слова Пескова.

Оценка обсуждений по ШОС

Переговоры по вопросам сотрудничества между Россией, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Китаем, состоявшиеся во время визита Путина в КНР, завершились с положительным результатом, сказал Песков. Представитель Кремля охарактеризовал поездку в Китай как вопросы геополитического характера — о российско-китайских отношениях и международной повестке в целом.

По словам Пескова, были проведены крайне значимые мероприятия, среди которых саммит ШОС, заседание в расширенном формате ШОС+, а также события, приуроченные к 80-летию Победы. Кроме того, особое внимание было уделено обсуждению двусторонних вопросов с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня это одно из ключевых направлений для России. В ходе встреч рассматривались весьма важные темы, и переговоры прошли весьма плодотворно, отметил пресс-секретарь главы РФ.

Глобальный Юг устал

Государства Глобального Юга испытывают усталость от существования «единого центра силы», который навязывает свои правила, и стремятся к построению полицентричного мирового порядка. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Ситуация в российской экономике

Достижение устойчивости российской экономики стало возможным благодаря координированным действиям правительства и активному участию президента России, сообщил пресс-секретарь главы государства. По словам Пескова, несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, связанные с мировой экономической нестабильностью и многочисленными санкциями в отношении России, в стране сохраняется полная экономическая стабильность. 

