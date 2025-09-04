04 сентября 2025

Министр транспорта РФ сделал обещание пермякам по поводу телетрапов

Министр Никитин: в ближайшее время в пермском аэропорту появятся телетрапы
Глава ведомства заверил, что деньги выделены и подрядчик найден
Министр транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что ближайшее время в пермском аэропорту появятся долгожданные телетрапы. Заявление глава федерального ведомства сделал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). 

«Все деньги выделены, подрядчик определен. Я надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», — заявил Никитин журналисту URA.RU на ВЭФ.

Новый пермский аэропорт был введен в эксплуатацию в 2018 году. Но из-за «недоделок» телетрапов нет до сих пор. Меняются подрядчики, проекты, а пермяки по-прежнему добираются до самолетов по территории аэропорта на автобусах. Краевые власти бессильны — вопрос в федеральном ведении.

Так, например, в декабре 2024 года во время прямой линии президента РФ пермяки пожаловались, что телетрапы в пермском аэропорту уже несколько лет стоят без дела. Тогда же стало известно, что генподрядчик, АО «Стройтрансгаз», отказался от реконструкции перрона. Несмотря на это, краевые власти тогда заверили, что строительные работы в аэропорту Перми возобновятся.

И действительно, в августе 2025 года подрядная организация по реконструкции аэропорта Большое Савино — АО «Уралмострой» — приступила к выполнению работ. Рабочие занимаются демонтажем старого асфальтового и бетонного покрытия на строительной площадке. Согласно планам, обновление перрона, рулежных дорожек, а также инженерных коммуникаций планируется завершить к 30 сентября 2026 года. После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию будет обеспечено функционирование телетрапов.

Всего из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей на проведение реконструкции инженерных объектов аэропортового комплекса «Большое Савино». Транспортная прокуратура взяла реконструкцию пермского аэропорта на контроль.

