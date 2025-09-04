В новом здании Пермской галереи начали монтировать выставочное оборудование

В здании Пермской художественной галереи, которое готовится к открытию, рабочие начали устанавливать выставочное оборудование. Также идет наладка работы лифтов и климата. Об этом рассказали в правительстве Прикамья.
«Рабочие наполняют залы музейной „мебелью“: монтируют подиумы, стеллажи, стеклянные витрины, полки для экспонатов, настраивают световое оборудование. Также проводится пуско-наладка лифтового и инженерного оборудования, в том числе тестирование климат-систем, обеспечивающих нормативный климатический режим в экспозиционных залах», — говорится на сайте кабмина.
Ранее, как рассказывало URA.RU, в галерее анонсировали открытие нового здания этой осенью. Первыми экспозициями, доступными публике, станут выставка «Дом», детская выставка «Искусство по полочкам» и постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры.
