Власти ищут организатора экспозиции древнерусского искусства в новом здании Пермской галереи

Пермская художественная галерея объявила тендер на выполнение работ по организации постоянной экспозиции древнерусского искусства. Максимальная стоимость контракта — 6 млн рублей.
«Общая площадь экспозиционного пространства составляет 445 квадратных метров. Подрядчику предстоит изготовить и установить выставочные конструкции, витрины и подиумы, выполнить оформление экспонатов, а также обеспечить монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и осветительного оборудования. Кроме того, необходимо осуществить непосредственное размещение экспонатов. Все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2025 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Строительство нового здания галереи ведется с 2021 года на территории бывшего завода Шпагина. Проект разработан архитектурным бюро Speech под руководством Сергея Чобана. Площадь нового комплекса в семь раз превышает размеры прежнего здания, где ранее размещалась галерея. Открытие обновленного музейного пространства запланировано на осень 2025 года, однако точная дата пока не объявлена.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермская галерея анонсировала первую выставку в новом здании. Она будет посвящена теме дома в искусстве. Кроме живописи и графики в экспозиции будут представлены предметы мебели и декоративно-прикладного искусства, которые ранее не выставлялись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!