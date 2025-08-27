Пермская галерея анонсировала первую выставку в новом здании

Осенью Пермская художественная галерея откроет для публики двери своего нового здания. Первая выставка будет посвящена теме дома в искусстве. Кроме живописи и графики в экспозиции будут представлены предметы мебели и декоративно-прикладного искусства, которые ранее не выставлялись.
«Нам важно, чтобы первая выставка была посвящена теме, близкой и жителям Пермского края, и нашим гостям, но в то же время отражала нашу ситуацию с обретением нового, постоянного дома. На этой выставке мы показываем экспонаты, которые, в основном, не войдут в постоянную экспозицию, но демонстрируют разнообразие нашей коллекции», — рассказала директор галереи Юлия Тавризян.
Выставка, как и дом, будет разделена на условные зоны: гостиная, столовая, кабинет, детская, будуар, терраса. Здесь выставят порядка 170 экспонатов из коллекции галереи. Это живопись, рисунки, гравюры русских и советских художников, произведения прикладного искусства XIX — XX веков, скульптура.
Отдельно место в экспозиции займет мебель из коллекции музея, которую очень редко экспонировали ранее. Выставка «Дом» покажет буфет 1870-годов, кресла и стулья с резными спинками, недавно отреставрированные предметы гарнитура для гостиной и другие вещи. Выставку будет сопровождать просветительская программа для детей и взрослых.
По словам Юлии Тавризян, постоянные экспозиции в новом здании галереи будут открывать постепенно. Вместе с открытием выставки «Дом» публике вновь станет доступна экспозиция коллекции пермской деревянной скульптуры.
Пермская художественная галерея закрыла свои двери для публики осенью 2023 года. В декабре музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как задние передали РПЦ. Новое здание музея планировали построить к концу мая 2024 года, говорил тогда вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский. С тех пор галерея ютилась во временном помещении, где открыла небольшой выставочный зал. Множество экспонатов музея отправили в «гастроли» по всей стране, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Часть знаковых шедевров перевезли в Екатеринбург, где открылось своеобразное представительство Пермской художественной галереи. Сроки открытия нового здания в Перми несколько сдвинулись из-за технических сложностей. В итоге открытие запланировали на осень. После этого шедевры начали возвращать в Пермь, а галерея объявила о наборе новых сотрудников.
Площадь нового здания галереи в семь раз превышает площади собора, где ранее находился музей. Здесь разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив, реставрационные мастерские, кафе.
