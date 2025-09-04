04 сентября 2025

Новостройки Челябинска подешевели на 26%. Инфографика

В среднем новые квартиры продаются по 166 000 рублей за «квадрат»
В среднем новые квартиры продаются по 166 000 рублей за «квадрат»

В Челябинске с 19 августа по 2 сентября цены на квартиры в новостройках снизились на 26% — до 165 700 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за две недели цены на квартиры в челябинских новостройках снизились с 208 500 до 165 700 рублей за объект. Минимальная стоимость нового жилья в городе начинается от 2 350 000 рублей за объект, максимальная — 14 600 000 рублей за объект», — сообщается на сайте.

В Челябинске весной 2025 года доля нераспроданного жилья в новостройках достигла 66%. Город был на первом месте по этому показателю. Сейчас ситуация находится на прежнем уровне. Застройщики стимулируют спрос с помощью снижения цены, скидок и рассрочек.

Новые квартиры за две недели резко снизились в цене
Новые квартиры за две недели резко снизились в цене
Фото:

