В Челябинске с 19 августа по 2 сентября цены на квартиры в новостройках снизились на 26% — до 165 700 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за две недели цены на квартиры в челябинских новостройках снизились с 208 500 до 165 700 рублей за объект. Минимальная стоимость нового жилья в городе начинается от 2 350 000 рублей за объект, максимальная — 14 600 000 рублей за объект», — сообщается на сайте.
В Челябинске весной 2025 года доля нераспроданного жилья в новостройках достигла 66%. Город был на первом месте по этому показателю. Сейчас ситуация находится на прежнем уровне. Застройщики стимулируют спрос с помощью снижения цены, скидок и рассрочек.
