В Пермском крае рухнули цены на популярные модели автомобилей

В августе 2025 года в Пермском крае снизились цены на некоторые автомобили российских и китайских производителей. В топ-3 вошли Chery Tiggo, Haval Jolion и Niva Legend. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Авто.ру.
«За месяц в регионе заметно подешевели некоторые популярные модели китайских и российских марок. Наибольшее снижение цены зафиксировано у Chery Tiggo 4 (-4,1%, до 2,19 млн рублей). Вторую и третью строчки в топ-3 по уменьшению средней стоимости заняли Haval Jolion (-2,7%; 2,4 млн рублей) и Niva Legend (-1,4%; 1,32 млн рублей)», — сказано в сообщении.
Уточняется, что средняя цена на новые автомобили в Пермском крае выросла на 5% до 2,43 миллиона рублей. Больше всего подорожал китайский кроссовер Chery Tiggo 7L — на 3,9% до 3,01 млн рублей. Затем идет Lada Granta — на 0,7% до 1,17 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Haval M6— на 0,4% до 2,12 млн рублей.
По словам аналитиков, в целом цена на новые российские машины стабильна. Их средняя стоимость вернулась на уровень начала 2025 года и составляет 1,58 млн рублей. А китайские автомобили, наоборот, за полгода подешевели в среднем на 3% до 3,53 млн рублей.
