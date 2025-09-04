Объем стройки в Свердловской области достиг рекордных масштабов

В Свердловской области объемы строительства выросли на 88% за пять лет, что свидетельствует о масштабном росте отрасли. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель бизнес-направления «Партнерский канал» в «Авито Недвижимости» Мария Жильцова, передает корреспондент URA.RU.
«За пять лет объем строительства в Свердловской области вырос почти в два раза, а конкретнее, на 88%. Это очень большое значение в рамках отрасли и городов», — сказала Жильцова. Общий объем строительства в регионе составляет 5,6 млн квадратных метров.
По данным на август 2025-го, квартиры в новостройках Екатеринбурга в среднем стоят 8,1 млн рублей. На вторичном рынке квартиры в среднем продают за 7,2 млн рублей. В том и другом сегменте жители чаще всего рассматривают покупку двухкомнатных квартир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!