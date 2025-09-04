За месяц в ХМАО резко подорожал бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц больше всего подорожал 95-й бензин. Средняя цена топлива за август превысила 64 рубля, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-95 в среднем по Югре в начале сентября составила 64,04 рублей. Месяцем ранее ценник был на уровне 61,85 рублей. Рост составил около 3,5%», — следует из информации службы статистики.
Немного меньше в регионе подорожало 92-е топливо. За август его стоимость выросла примерно с 57,5 до 59,3 рублей. А вот марки АИ-98 и выше почти не изменились в цене — 83,30 против 83,49 рублей (всего на 19 копеек).
Дизельное топливо также подорожало на несколько копеек. Его средняя цена по региону выросла с 76,01 до 76,06 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, как изменились цены на бензин в ХМАО.за год. Больше всего подорожал 98-й бензин — на 14%. Топливо АИ-92 и АИ-95 выросли в цене примерно на 11%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!