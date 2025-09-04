04 сентября 2025

За месяц в ХМАО резко подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
95-й бензин подорожал на 3,5% за месяц
95-й бензин подорожал на 3,5% за месяц Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц больше всего подорожал 95-й бензин. Средняя цена топлива за август превысила 64 рубля, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-95 в среднем по Югре в начале сентября составила 64,04 рублей. Месяцем ранее ценник был на уровне 61,85 рублей. Рост составил около 3,5%», — следует из информации службы статистики.

Немного меньше в регионе подорожало 92-е топливо. За август его стоимость выросла примерно с 57,5 до 59,3 рублей. А вот марки АИ-98 и выше почти не изменились в цене — 83,30 против 83,49 рублей (всего на 19 копеек).

Дизельное топливо также подорожало на несколько копеек. Его средняя цена по региону выросла с 76,01 до 76,06 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как изменились цены на бензин в ХМАО.за год. Больше всего подорожал 98-й бензин — на 14%. Топливо АИ-92 и АИ-95 выросли в цене примерно на 11%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц больше всего подорожал 95-й бензин. Средняя цена топлива за август превысила 64 рубля, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-95 в среднем по Югре в начале сентября составила 64,04 рублей. Месяцем ранее ценник был на уровне 61,85 рублей. Рост составил около 3,5%», — следует из информации службы статистики. Немного меньше в регионе подорожало 92-е топливо. За август его стоимость выросла примерно с 57,5 до 59,3 рублей. А вот марки АИ-98 и выше почти не изменились в цене — 83,30 против 83,49 рублей (всего на 19 копеек). Дизельное топливо также подорожало на несколько копеек. Его средняя цена по региону выросла с 76,01 до 76,06 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как изменились цены на бензин в ХМАО.за год. Больше всего подорожал 98-й бензин — на 14%. Топливо АИ-92 и АИ-95 выросли в цене примерно на 11%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...