В Ханты-Мансийском автономном округе за год больше всего подорожал 98-й бензин — на 14%. Топливо АИ-92 и АИ-95 выросли в цене примерно на 11%, сообщил URA.RU Росстат.
«Средняя стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 в Югре сейчас составляет 58,81 рублей. В августе 2024 года цена была на уровне 52,73 рублей. За год рост составил около 11,5%», — следует из данных службы статистики.
Примерно также на 11% за это время выросло в цене 95-е топливо. Оно подорожало с 56,97 до 63,37 рублей. Тем временем бензин марок АИ-98 и выше подорожал сразу на 14% — с 73,12 до 83,49 рублей.
Меньше всего подорожало дизельное топливо — на 7,2%. Прошлым летом его средняя стоимость была 70,95 рублей, а сейчас составила более 76 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самый дорогой бензин. Тогда оказалось, самые высокие цены 92-е и 95-е топливо среди крупнейших городов региона приходятся на Сургут.
