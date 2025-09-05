Что изменится после присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску

Подпятников: у присоединенных к Челябинску поселков растут цены на участки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В поселках вырастет кадастровая стоимость участков
В поселках вырастет кадастровая стоимость участков Фото:

После присоединения к Челябинску поселков Западный и Пригородный там улучшается инфраструктура, меняется кадастровая стоимость земельных участков, но одновременно растут цены на жилье. При этом владельцы земель и квартир не спешат продавать недвижимость, ожидая повышения стоимости, сообщил URA.RU руководитель агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«После присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску у его жителей поменялись правовые возможности. Также сейчас там растет кадастровая стоимость земель, меняется их вид разрешенного использования и прописка», — сообщил Подпятников.

Присоединение поселков Пригородный и Западный к Челябинску открывает новые перспективы для развития этих территорий. Это имеет важное значение для местных жителей и рынка недвижимости — как жилой, так и коммерческой, особенно в сфере строительства новых жилых комплексов.

Также Подпятников подытожил, что в последнее время в присоединенных поселках появилось настолько много новых микрорайонов, что жить так же, как было раньше, уже невозможно. При этом микрорайоны продолжают расти и сейчас. Социальные объекты необходимо было привести к городским нормативам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После присоединения к Челябинску поселков Западный и Пригородный там улучшается инфраструктура, меняется кадастровая стоимость земельных участков, но одновременно растут цены на жилье. При этом владельцы земель и квартир не спешат продавать недвижимость, ожидая повышения стоимости, сообщил URA.RU руководитель агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «После присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску у его жителей поменялись правовые возможности. Также сейчас там растет кадастровая стоимость земель, меняется их вид разрешенного использования и прописка», — сообщил Подпятников. Присоединение поселков Пригородный и Западный к Челябинску открывает новые перспективы для развития этих территорий. Это имеет важное значение для местных жителей и рынка недвижимости — как жилой, так и коммерческой, особенно в сфере строительства новых жилых комплексов. Также Подпятников подытожил, что в последнее время в присоединенных поселках появилось настолько много новых микрорайонов, что жить так же, как было раньше, уже невозможно. При этом микрорайоны продолжают расти и сейчас. Социальные объекты необходимо было привести к городским нормативам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...