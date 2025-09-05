Трамп объявил, что США потеряли Россию и Индию из-за Китая

США потеряли Россию и Индию из-за Китая. Об этом объявил американский лидер Дональд Трамп, сопроводив свой пост фото президента РФ Владимира Путина вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе», — написал Трамп в Truth Social.
В Китае проходил саммит ШОС с 31 августа по 3 сентября. Поездка стала самой продолжительной для Путина за последние годы. На кадрах, снятых журналистами URA.RU видно, как Путин добродушно общается с Моди и Цзиньпином.
Члены-страны организации (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь) подтвердили курс на создание многополярного мира и усиление роли стран Глобального Юга. Западные СМИ назвали прошедший саммит победой России и Китая.
