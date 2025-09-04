Победа России в информационной войне: как саммит ШОС изменил мировую повестку

Крупнейшие мировые СМИ продолжают подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходивший в Китае с 31 августа по 1 сентября. Основное внимание журналистов сосредоточено не столько на итоговых соглашениях, достигнутых лидерами стран-участниц, сколько на проявлении консолидации позиций России, Индии и Китая на фоне противостояния с Западом.
Журналисты отмечают, что президент РФ Владимир Путин усилил сотрудничество с основными союзниками в лице Китая и КНДР, подтвердив отсутствие какой-либо «изоляции» России. Также российский лидер объявил на ШОС о формировании новой многополярной мировой системы. Кроме того, западные СМИ обратили внимание на растущее влияние Москвы, и признали неудачи политики Вашингтона. Подробнее о реакции зарубежной прессы — в материале URA.RU.
Tagesschau: сближение Москвы и Пекина
Немецкая Tagesschau подчеркивает, что визит Путина к «другу Си» ознаменовался новыми соглашениями между «Газпромом» и китайскими партнерами. Это лишь укрепит союз Москвы и Пекина.
The Times: единство России, Китая и Северной Кореи
Британское издание The Times сообщает, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «выступили единым фронтом». В публикации отмечается, что российский и китайский лидеры проводят аналогии между противостоянием фашизму во времена Второй мировой войны и сегодняшней борьбой против «мировой гегемонии».
NYT: невозможность игнорирования ШОС
Газета The New York Times (NYT) указывает на контраст между сближением лидеров развивающихся стран и растущими противоречиями в альянсе США с Европой и Азией. Ранее западные медиа пытались игнорировать ШОС из-за краха концепции изоляции России, однако теперь игнорировать организацию, представляющую почти 3 млрд человек, невозможно.
Times Radio: дипломатическая победа РФ
Профессор из Королевского колледжа Лондона Домитилла Саграмосо в интервью Times radio заявила, что саммит ШОС, прошедший в Китае, стал важным успехом для России и других стран. Она подчеркнула, что встреча Путина с мировыми лидерами показывает, что попытки США разорвать отношения между РФ и КНР не приносят результатов. Особенно важно, что на саммите присутствовал и премьер-министр Индии Нарендра Моди. По мнению эксперта, этот саммит стал серьезной дипломатической победой не только для России, но и для всех стран, которые хотят построить альтернативу западной системе управления миром.
La Liberte: ШОС в противовес западной модели
Швейцарское издание La Liberte отмечает, что целью данного саммита является выработка альтернативной западной модели управления. Именно она, отмечается в материале, способна объединить значительную часть мирового сообщества. По мнению издания, саммит способствует укреплению евразийского пространства в условиях существующих угроз.
The Spectator: Путин остался доволен приемом в Китае
Британская газета The Spectator пишет, что Путин в Китае «сияет», поскольку российская версия событий на Украине становится доминирующей в странах Глобального Юга. Лидеры развивающихся экономик, на которые приходится более половины мирового ВВП, поддерживают позицию России о неприемлемости западной гегемонии.
DM: Путин заставил нервничать лидеров Запада
Газета Daily Mail (DM) открыто заявляет, что если Россия, Китай и Индия объединятся, Западу придется «выбросить белый флаг». А ведущая роль Путина на саммите в Пекине «вгоняет в трепет» западных лидеров.
Путин назвал Си Цзиньпина другом
Владимир Путин выразил благодарность Си Цзиньпину за радушный прием в Китае, назвав председателя КНР своим «дорогим другом». Об этом пишет агентство Reuters.
Bloomberg: теплые отношения между РФ и КНР
Состоявшиеся в Пекине переговоры между председателем КНР и президентом России свидетельствует о высоком уровне сотрудничества и укреплении двусторонних связей между двумя странами. Такой факт подчеркивает агентство Bloomberg.
CNN: между Путиным и Си Цзиньпином есть явное взаимопонимание
Во время двухдневного саммита между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным установилось столь тесное и очевидное взаимопонимание, что оно привлекло внимание даже внешних наблюдателей. Это отметил телеканал CNN.
NYT: РФ проявила дипломатическое искусство
Аналитик Майкл Киммедж в публикации для NYT отметил, что Россия и Китай выступают более надежными и предсказуемыми партнерами для мирового сообщества по сравнению с Соединенными Штатами, где администрация Дональда Трампа проводит непоследовательную и хаотичную внешнюю политику. По словам эксперта, «важно не только то, что Россия смогла выдержать три с половиной года интенсивного конфликта, сохранив устойчивость и продолжив развитие, но и то, что российская дипломатия проявила себя как достаточно умелая и эффективная».
Le Figaro: новые соглашения РФ и Китая
Издание Le figaro обращает внимание на то, что совместное появление Владимира Путина и Си Цзиньпина свидетельствует о формировании прочного партнерства между двумя странами. Российский лидер использовал свой визит для подписания ряда новых соглашений в энергетической сфере с Китаем, что подчеркивает укрепление сотрудничества между Москвой и Пекином.
WP: США ведут себя как слон в посудной лавке
Американское издание Washington Post (WP) обращает внимание на то, что действия США в настоящее время можно сравнить с поведением «слона в посудной лавке». Введение новых тарифов против Индии за покупку российской нефти привели к формированию ранее немыслимого союза. Российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди объединились и теперь выступают единым фронтом против западной гегемонии. Схожие тезисы есть и в материале нидерландской газеты NRC.
ШОС проходил в Китае с 31 августа по 3 сентября. Поездка стала самой продолжительной для Путина за последние годы. Члены-страны организации (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь) подтвердили курс на создание многополярного мира и усиление роли стран Глобального Юга. Также было решено создать банк развития ШОС.
