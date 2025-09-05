Подхватившие турецкий вирус туристы из России описали симптомы

Российские туристы привезли из Турции вирус с температурой под 40
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большинство пострадавших не обращались к врачам на курортах, предпочитая лечиться самостоятельно
Большинство пострадавших не обращались к врачам на курортах, предпочитая лечиться самостоятельно Фото:

Российские туристы, вернувшиеся из Турции, массово жалуются на симптомы острого вирусного заболевания: температуру до 39 градусов, тошноту, рвоту и диарею. Пострадавшие предполагают, что могли заразиться через морскую воду или в отелях, но точная причина пока не установлена. Своим опытом поделились отдыхающие с журналистами URA.RU.

«Оба сына болели с температурой 39, расстройство пищеварения. Неделя в школе пропущена. Похоже на вирус какой-то», — рассказала одна из отдыхавших в Ченгере.

«Температура была и у меня, и у ребенка 38,2. А остальные симптомы типичные для отравления: тошнота, в животе дискомфорт. Мы не в первый раз отдыхаем в этом отеле Алании и в прошлый раз все было нормально. Думаю, все же вирус», — отметили отдыхающие.

Большинство пострадавших не обращались к врачам на курортах, предпочитая лечиться самостоятельно энтерофурилом и жаропонижающими. Многие связывают заражение с морской водой, так как симптомы проявились после купания при сильных волнах.

«Вирус каждый год есть и ни куда не делся. Единственное, в этом году вроде заболевших больше. Мы семьей в августе не подхватили, наверное повезло», — поделилась одна из отдыхающих. Такие ситуации случаются постоянно, но в этом году их количество возросло. 

Министерство здравоохранения Турции заявило, что отслеживает ситуацию с заболеванием, вызванным бактериями Vibrio. Власти страны дали соответствующую реакцию на фоне сообщений о массовой инфекции, которая затронула российских туристов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские туристы, вернувшиеся из Турции, массово жалуются на симптомы острого вирусного заболевания: температуру до 39 градусов, тошноту, рвоту и диарею. Пострадавшие предполагают, что могли заразиться через морскую воду или в отелях, но точная причина пока не установлена. Своим опытом поделились отдыхающие с журналистами URA.RU. «Оба сына болели с температурой 39, расстройство пищеварения. Неделя в школе пропущена. Похоже на вирус какой-то», — рассказала одна из отдыхавших в Ченгере. «Температура была и у меня, и у ребенка 38,2. А остальные симптомы типичные для отравления: тошнота, в животе дискомфорт. Мы не в первый раз отдыхаем в этом отеле Алании и в прошлый раз все было нормально. Думаю, все же вирус», — отметили отдыхающие. Большинство пострадавших не обращались к врачам на курортах, предпочитая лечиться самостоятельно энтерофурилом и жаропонижающими. Многие связывают заражение с морской водой, так как симптомы проявились после купания при сильных волнах. «Вирус каждый год есть и ни куда не делся. Единственное, в этом году вроде заболевших больше. Мы семьей в августе не подхватили, наверное повезло», — поделилась одна из отдыхающих. Такие ситуации случаются постоянно, но в этом году их количество возросло.  Министерство здравоохранения Турции заявило, что отслеживает ситуацию с заболеванием, вызванным бактериями Vibrio. Власти страны дали соответствующую реакцию на фоне сообщений о массовой инфекции, которая затронула российских туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...