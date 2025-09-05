Минздрав Турции отреагировал на отравление россиян странной бактерией

Министерство здравоохранения Турции заявило, что отслеживает ситуацию с заболеванием, вызванным бактериями Vibrio. Власти страны дали соответствующую реакцию на фоне сообщений о массовой инфекции, которая затронула российских туристов. Об этом российским журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
«Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями Vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства», — уточнили в пресс-службе турецкого ведомства. Его слова передает РИА Новости. Там добавили, что при анализе воды отклонений также не обнаружено.
Ранее российские туристы, отдыхавшие на курортах Турции, массово жаловались на симптомы острого отравления после посещения пляжей в Анталии, Белеке и Алании. По сообщениям, десятки россиян пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, которая может передаваться при купании или употреблении морепродуктов. В большинстве случаев заболевание проявляется как острая кишечная инфекция и требует медицинской помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.