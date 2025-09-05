У челябинцев вырос спрос на «вторичку» из-за снижения ключевой ставки

В Челябинской области спрос на «вторичку» вырос на 18% из-за снижения ключевой ставки. Число выставленных на продажу квартир при этом выросло на 27%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинской области по сравнению с июнем в сентябре 2025 года эксперты отмечают осторожное восстановление спроса на вторичном рынке жилой недвижимости. Одна из главных причин — снижение ключевой ставки ЦБ РФ, за которым последовала корректировка рыночных ипотечных ставок», — отметили в пресс-службе.
В Челябинской области число однокомнатных квартир увеличилось на 34%, двухкомнатных на 26%, трехкомнатных на 24%, а квартир-студий на 43%. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, интерес к квартирам на вторичном рынке жилья вырос в первую очередь из-за снижения ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшей за ним корректировки ставок по рыночной ипотеке, что сделало кредиты более доступными.
Одновременно снизилась привлекательность депозитов: аккумулируемые покупателями средства понемногу начали перетекать на рынок жилой недвижимости. Также спросу способствуют действующие в некоторых регионах программы господдержки, что вносит вклад в общую динамику спроса в целом по стране.
