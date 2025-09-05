Жителя ХМАО задержали за кражу флага к 80-летию Победы

В Урае полицейские задержали 23-летнего жителя поселка Куминский по подозрению в хищении флага с символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
«В ночное время суток, злоумышленник, находясь в микрорайоне 1А около детской площадки, повредил деревянный флагшток и похитил уличный флаг Победы. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель поселка Куминский Кондинского района», — сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», одна из санкций которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. «Гражданин признал свою вину в содеянном и раскаялся, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.
