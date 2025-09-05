В ХМАО мать спустя 10 лет получила компенсацию за убитого сына

Белоярский районный суд постановил выплатить 1,5 миллиона рублей матери, у которой в 2012 году убили сына. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Изначально требовалась компенсация в размере пяти миллионов рублей. Суд присудил 1,5 млн рублей — с учётом тяжести преступления, но с учётом, что у ответчика трое малолетних детей и семья признана малоимущей», — сообщается в telegram-канале.
Летом 2012 года пьяная югорчанка убила сожителя, нанеся ему восемь ножевых ранений. Мужчина скончался. Его мать подала иск и спустя более 10 лет получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!