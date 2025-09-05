В ХМАО мать спустя 10 лет получила компенсацию за убитого сына

Судья постановил выплатить югорчанке, потерявшей сына, 1,5 миллиона рублей
Судья постановил выплатить югорчанке, потерявшей сына, 1,5 миллиона рублей

Белоярский районный суд постановил выплатить 1,5 миллиона рублей матери, у которой в 2012 году убили сына. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Изначально требовалась компенсация в размере пяти миллионов рублей. Суд присудил 1,5 млн рублей — с учётом тяжести преступления, но с учётом, что у ответчика трое малолетних детей и семья признана малоимущей», — сообщается в telegram-канале.

Летом 2012 года пьяная югорчанка убила сожителя, нанеся ему восемь ножевых ранений. Мужчина скончался. Его мать подала иск и спустя более 10 лет получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей.

