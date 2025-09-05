Пермский губернатор рассказал о своей уникальной особенности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может писать обеими руками. На тот факт, что он пишет левой рукой обратила внимание ректор ПГИИК Людмила Дробышева-Разумовская на встрече главы Прикамья со штабом общественной поддержки, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. Махонин в ответ заявил, что держит ручку в обеих.
«Я начинал писать левой рукой в школе, но тогда это не поощрялось, папа у меня был строгий, сильно ругался. Пришлось писать правой. Поэтому теперь я пишу и правой, и левой. Но почерк ужасный и там, и там. Как курица лапой», — засмеялся Дмитрий Махонин.
Сопредседатель штаба общественной поддержки, невролог Юлия Каракулова в ответ сказала, что люди, одинаково пишущие и правой, и левой рукой называются амбидекстерами. И на самом деле, являются талантливыми. А одновременные действия правой и левой рукой способствую выстраиванию межполушарных связей и развитию мозга.
