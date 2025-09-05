05 сентября 2025

Пермский губернатор рассказал о своей уникальной особенности

Пермский губернатор Махонин признался, что является амбидекстером
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин может писать двумя руками
Дмитрий Махонин может писать двумя руками Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может писать обеими руками. На тот факт, что он пишет левой рукой обратила внимание ректор ПГИИК Людмила Дробышева-Разумовская на встрече главы Прикамья со штабом общественной поддержки, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. Махонин в ответ заявил, что держит ручку в обеих.

«Я начинал писать левой рукой в школе, но тогда это не поощрялось, папа у меня был строгий, сильно ругался. Пришлось писать правой. Поэтому теперь я пишу и правой, и левой. Но почерк ужасный и там, и там. Как курица лапой», — засмеялся Дмитрий Махонин.

Сопредседатель штаба общественной поддержки, невролог Юлия Каракулова в ответ сказала, что люди, одинаково пишущие и правой, и левой рукой называются амбидекстерами. И на самом деле, являются талантливыми. А одновременные действия правой и левой рукой способствую выстраиванию межполушарных связей и развитию мозга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может писать обеими руками. На тот факт, что он пишет левой рукой обратила внимание ректор ПГИИК Людмила Дробышева-Разумовская на встрече главы Прикамья со штабом общественной поддержки, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. Махонин в ответ заявил, что держит ручку в обеих. «Я начинал писать левой рукой в школе, но тогда это не поощрялось, папа у меня был строгий, сильно ругался. Пришлось писать правой. Поэтому теперь я пишу и правой, и левой. Но почерк ужасный и там, и там. Как курица лапой», — засмеялся Дмитрий Махонин. Сопредседатель штаба общественной поддержки, невролог Юлия Каракулова в ответ сказала, что люди, одинаково пишущие и правой, и левой рукой называются амбидекстерами. И на самом деле, являются талантливыми. А одновременные действия правой и левой рукой способствую выстраиванию межполушарных связей и развитию мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...