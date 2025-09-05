ФСБ задержала диверсанта ВСУ, который пытался оставить город в Коми без связи

В Усинске Республики Коми задержан и арестован 23-летний местный житель, подозреваемый в попытке совершения диверсии и подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону. По данным ведомства, мужчина поджег объект сотовой связи и готовил поджоги железнодорожного вокзала, путей и трансформатора, предварительно снимая их на видео для передачи зарубежным кураторам.
«Задержанный летом этого года совершил поджог оборудования одного из мобильных операторов с целью лишить город связи, однако повреждения оказались незначительными и не привели к остановке работы объекта. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) и о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в официальном сообщении ведомства. Данные передает ТАСС.
Случаи задержания подозреваемых в подготовке диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб фиксируются в различных регионах России. Ранее ФСБ сообщала о пресечении подобных преступлений в Кировской, Ярославской и Липецкой областях, а также в ДНР, где задержанные также обвинялись в связях с террористическими организациями и передаче данных зарубежным кураторам.
