Aviation Week: Украина получит американские ракеты ERAM в октябре

Киев может получить первую партию американских управляемых ракет воздушного базирования ERAM уже в октябре 2025 года. Об этом сообщил журнал Aviation Week & Space Technology.
«Несмотря на то, что Украина планировала закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых 10 (ракет — ред.) планируется на октябрь», — приводит Aviation Week & Space Technology слова своего источника.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на анонимного представителя американских властей, что США могут передать Украине ракеты ERAM уже до конца 2025 года. Вопрос о заключении сделки по их продаже находится на финальной стадии согласования.
В 2024 году администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов, при этом значительная часть расходов покрывалась европейскими союзниками. Позднее Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) сообщило о возможной продаже дополнительного пакета ракет и оборудования на 825 миллионов долларов, финансируемого за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии и программы Foreign Military Financing.
