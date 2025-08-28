28 августа 2025

Пентагон одобрил новую сделку по поставкам ракет для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госдеп одобрил продажу ракет Украине
Госдеп одобрил продажу ракет Украине Фото:

США одобрили возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

«В пакет поставки кроме ракет войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, обучающие материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике. Финансировать сделку планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по линии американской программы Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire», — сообщается на сайте агентства. 

Ранее, в 2024 году, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов, причем значительная часть расходов тогда также покрывалась европейскими союзниками. Тогда сделка была согласована после переговоров Трампа с лидерами России и Украины, а для применения ракет требовалось одобрение Пентагона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США одобрили возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона. «В пакет поставки кроме ракет войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, обучающие материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике. Финансировать сделку планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по линии американской программы Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire», — сообщается на сайте агентства.  Ранее, в 2024 году, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов, причем значительная часть расходов тогда также покрывалась европейскими союзниками. Тогда сделка была согласована после переговоров Трампа с лидерами России и Украины, а для применения ракет требовалось одобрение Пентагона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...