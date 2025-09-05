Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) создали технологию для бесперебойной передачи видеофайлов в условиях ограничения интернет-соединения. Согласно проведенным испытаниям, разработка показала эффективность в 28–32% по сравнению с аналогами на рынке, сообщила URA.RU пресс-служба вуза.
«Наши ученые создали новый программный алгоритм на основе нейросети, который обеспечивает видеопередачу без перебоев. Его можно встроить в прошивку камер видеонаблюдения, систему управления или программное обеспечение для роботов», — пояснили собеседники агентства.
Алгоритм работает в три этапа. В начале система выявляет наиболее значимый объект на видеозаписи, определяя так называемую область интереса (ROI), устанавливает ее границы. Далее полученные сведения кодируются с применением современного формата сжатия изображений JPEG 2000, который, несмотря на схожесть с традиционным JPEG, превосходит его по качеству сохраняемых данных.
В процессе записи ведется анализ текущей пропускной способности интернет-соединения и вычисляется объем информации, который можно передать за время отображения одного кадра. При низкой скорости передачи данных видеокадр пересылается частично: в первую очередь отправляются сведения о наиболее важных объектах, определенных нейросетью, что обеспечивает их отправку даже при нестабильном или слабом соединении.
Ранее пермские ученые уже представляли технологии на основе искусственного интеллекта, в том числе систему для поиска перспективных участков золотодобычи с точностью до 90%. Авторы проекта отмечали, что разработка позволила повысить эффективность анализа геологических данных и снизить финансовые риски при разведке месторождений.
