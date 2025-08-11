11 августа 2025

Пермские ученые создали уникальный способ поиска золота

Ученый Файзрахманов: разработка из Перми ищет месторождения золота с помощью ИИ
Разработанная в Перми технология использует искусственный интеллект
Ученые Пермского Политеха разработали инновационный способ выявления перспективных участков для золотодобычи с точностью до 90%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, данная технология уже получила официальное свидетельство.

«Разработка, созданная специалистами из Перми, основана на применении искусственного интеллекта и геоинформационных систем. Программное обеспечение позволяет осуществлять комплексный анализ геологических данных, включая состав пород, магнитные аномалии, тектонические разломы и другие характеристики. Ключевым отличием новой методики является возможность не только обнаруживать наличие золота, но и оценивать экономическую целесообразность разработки конкретных территорий. Такой подход позволяет заранее исключать малорентабельные зоны и сокращать издержки», — отметил заведующий кафедрой информационных технологий ПНИПУ Рустам Файзрахманов.

По его словам, использование нейросетей и методов моделирования позволило повысить точность исследований и уменьшить финансовые риски при поиске новых месторождений. По мнению авторов проекта, их методика может способствовать обнаружению неразведанных залежей золота вблизи уже известных месторождений.

