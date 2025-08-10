Раскрыты подробности подготовки нападения на «Крокус»

Финансовая взаимосвязь между обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», организаторами нападения и руководителями террористической организации установлена следствием. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Указанные данные подтверждают их финансовую взаимосвязь между собой и финансовую связь с организаторами и руководителями террористической организации», — отмечается в материалах дела, текст которых передает РИА Новости. Согласно документам, пятеро фигурантов предоставили организаторам теракта доступ к своим банковским счетам, осуществляли переводы и передавали реквизиты другим участникам террористической организации. Следствие установило, что эти действия обеспечивали непрерывность финансирования террористической сети и поддержания ее деятельности, включая подготовку к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Теракт в "Крокусе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Тогда нападавшие ворвались в здание концертного зала, открыли огонь из автоматического оружия и устроили пожар в зрительном зале. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек, а ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Второй западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело по существу. На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности. К фигурантам предъявлены гражданские иски на сумму 68 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Уголовное дело рассматривается по существу.
