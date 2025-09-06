Глава Роспотребнадзора высказалась о рисках распространения чикунгуньи в РФ

На территории России в настоящее время отсутствуют риски распространения лихорадки чикунгунья. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет», — сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что сейчас в некоторых странах Азии много случаев лихорадки чикунгунья. Россияне, которые ездят туда, часто не соблюдают меры безопасности, из-за чего заражаются и привозят болезнь в Россию, уже будучи больными или находясь в инкубационном периоде.
В течение последней недели августа эпидемиологические службы Китая выявили 225 новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на территории южной провинции Гуандун. По информации ведомств, среди инфицированных не зафиксировано ни тяжелых осложнений, ни случаев с летальным исходом, пишет RT.
