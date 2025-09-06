«Полный кринж»: Песков рассказал об отношении Путина к молодежному сленгу

Российский лидер Владимир Путин знаком с современным молодежным сленгом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.
Однако Песков подчеркнул, что подобная лексика и манера общения не характерны для президента в повседневной жизни. По словам пресс-секретаря, в ходе совещаний подобный сленг не используется ни Путиным, ни другими чиновниками.
Ранее на ВЭФ российского лидера решили познакомить с современным молодежным сленгом. В ходе диалога прозвучали такие слова, как «чиловая катка», «кринж» и «траблы». Во время встречи Путину предложили сыграть в своеобразную «игру на знание сленга». На интерактивном стенде были популярные среди молодежи выражения, которые превращались в грамотно построенную лексику, пишет 360.ru.
