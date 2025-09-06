Инвестор посоветовал, как выбраться из долговой ямы

При возникновении серьезных долговых обязательств не стоит распределять деньги по всем долгам одновременно, так как это лишь создает иллюзию контроля, а сумма задолженности не уменьшается. Об этом сообщил инвестор, основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев.
«Первая реакция людей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, — брать новые кредиты. Но это только ускоряет падение: долг превращается в снежный ком. Особенно опасны микрозаймы под 200 процентов годовых, которые создают иллюзию быстрого спасения, а на деле воруют деньги у будущего и закрепляют долговую ловушку», — сказал инвестор в разговоре с «Лентой.ру».
Если не отвечать на звонки банка и не выходить на связь, просрочка по кредиту быстро приводит к штрафам и пеням, а затем — к передаче долга коллекторам. Лучше обсудить с банком возможность изменить условия кредита. Не стоит продолжать тратить деньги, как раньше, делать спонтанные покупки или ездить куда-то без необходимости — это только ухудшит ситуацию. Также не рекомендуется пытаться платить по всем долгам понемногу, не закрывая ни один полностью. Это лишь иллюзия контроля.
Эксперт советует сначала запретить себе брать новые кредиты и использовать функцию «самозапрета». Он отметил, что если человек гасит старые долги за счет новых займов, то сумма долгов только увеличивается. Для тех, кто часто берет кредиты спонтанно, такой запрет помогает защитить себя от лишних долгов и не ухудшить свое финансовое положение.
Кроме того, Федореев посоветовал сделать список всех долгов. В нем нужно записать: кто кредитор, сколько нужно вернуть, какая процентная ставка, какой ежемесячный платеж и когда нужно платить в следующий раз. Затем стоит отсортировать долги по тому, какие из них самые дорогие. Сначала лучше закрывать те кредиты, где проценты самые высокие — обычно это кредитные карты и микрозаймы. Остальные долги лучше попытаться реструктуризировать.
Ранее стало известно, что молодые люди все чаще берут кредиты и могут стать самым закредитованным поколением. Центробанк опубликовал данные, что в последнем квартале 2024 года 12% кредитных карт оформили люди до 20 лет. В итоге многие молодые начинают тратить больше, чем могут себе позволить. Часто они оформляют новую кредитку, чтобы погасить старые долги, а затем берут еще кредиты или обращаются за микрозаймами. Из-за этого процедура банкротства становится все более популярной — так люди пытаются избавиться от долгов.
