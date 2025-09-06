Коридор затмений сентябрь 2025: даты, влияние, что можно и нельзя делать

С 7 по 21 сентября 2025 года россиян ждет уникальный астрономический период — коридор затмений. В это время произойдет два небесных события: полное лунное затмение 7 сентября и солнечное 21 сентября. Верить или нет в силу этого периода — каждый решает сам, хотя астрологи приписывают этим дням чуть ли не судьбоносное значение. О датах коридора, том, чего ждать от затмений, и о том, что можно и нельзя делать в этот период — в материале URA.RU.
Что такое коридор затмений
Коридор затмений — это временной промежуток между двумя ближайшими астрономическими затмениями — лунным и солнечным, которые всегда следуют друг за другом. Он начинается с первого затмения сезона и завершается вторым. В среднем такой период длится 14–16 дней, но иногда может растягиваться почти до месяца, в зависимости от расположения лунных узлов и фаз Луны.
Само затмение — это редкое астрономическое явление, когда одно небесное тело закрывает другое, полностью или частично перекрывая его свет. Оно происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются почти в одну линию возле лунных узлов — точек пересечения орбиты Луны с плоскостью земной орбиты.
- В новолуние такое выравнивание приводит к солнечному затмению, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце.
- В полнолуние возникает лунное затмение, когда Земля отбрасывает тень на Луну, полностью или частично ее заслоняя.
Движение лунных узлов определяет периодичность появления коридоров затмений. Сезон затмений наступает два раза в год, реже три, и длится около 37 дней. Именно в этот период возможны последовательные лунное и солнечное затмения, создавая «коридор» — астрономическую рамку, когда небесные тела выстраиваются в почти идеальное сочетание.
В среднем за год происходит четыре-семь затмений, которые формируют два-три коридора затмений. У каждого периода свои уникальные астрономические параметры: длительность полной фазы, видимость с разных регионов Земли и точные моменты прохождения Луны через тень Земли или солнечный диск.
Вот некоторое особенности коридора затмений:
- Всегда включает два затмения подряд: лунное и солнечное.
- Продолжительность не фиксирована и зависит от геометрии орбит Луны и Земли.
- Проявляется только в пределах сезона затмений, который связан с движением лунных узлов.
- Может наблюдаться почти по всей Земле, но видимость конкретного затмения зависит от региона и времени суток.
Затмения сентября 2025 года: когда и что ждать
Полное лунное затмение — 7 сентября
Луна полностью погрузится в тень Земли и станет багровой — ее именуют еще знаменитой «кровавой Луной». Затмение начнется в 18:28 по московскому времени, полная фаза продлится с 20:30 до 21:52, а завершение ожидается почти в полночь. Особенно хорошо его будет видно в европейской части России, на Урале и в Сибири.
Астрологи считают, что лунное затмение помогает остановиться, подумать о себе, оценить свои эмоции, ценности и важные решения. В это время люди могут быть более чувствительными, эмоционально уязвимыми, но также можно найти ответы на важные вопросы. Подробнее о нем можно почитать здесь.
Частичное солнечное затмение — 21 сентября
21 сентября 2025 года произойдет частичное солнечное затмение. Оно начнется в 20:29 по Москве, достигнет пика в 22:41 и закончится в 00:53 22 сентября. Наблюдать его смогут только жители южных регионов Земли — южной части Тихого океана, юго-востока Австралии и некоторых островов. В России это явление увидеть нельзя, особенно в европейской части страны.
Во время частичного солнечного затмения Луна закрывает только часть солнечного диска, поэтому Солнце будет похоже на полумесяц или кольцо. Это отличается от полного затмения, когда Луна полностью прячет Солнце. Даже если в России его видно не будет, событие интересное и редкое. Солнечные затмения случаются нечасто, у каждого свои особенности из-за положения Луны и Солнца.
Что можно и чего лучше избегать во время коридора затмений
С 7 по 21 сентября 2025 года на небе развернется коридор затмений — период, когда происходят сначала полное лунное, а затем частное солнечное затмение. Астролог и мастер фэншуй Ирина Березовская рассказала URA.RU, что этот цикл — мощный стимул к переосмыслению жизни и пересмотру ценностей.
По словам эксперта, лунное затмение затрагивает внутреннюю жизнь и подсознание, а солнечное дает толчок к развитию новых проектов, уже осмысленных человеком. Она подчеркнула, что в этот период важно быть осторожным с решениями на эмоциях: «Если действовать впопыхах, необдуманно, последствия могут проявиться позже, и тогда это будет похоже на то, что „затмение нашло“ ваши ошибки», — сказала эксперт.
Березовская отметила, что сильная энергетика затмений может работать на пользу тем, кто готов использовать ее для важных, заранее обдуманных изменений: «Если человек хочет и может использовать мощный толчок для своих дел, событий, он может резко менять жизнь в эти дни. Главное — обдуманно, с пониманием, что делаешь», — пояснила она.
Что рекомендует делать эксперт:
- Взвешивать решения и отложить важные встречи, если есть сомнения.
- Использовать период для переосмысления целей и планирования новых проектов.
- Внедрять перемены постепенно, когда уверены в своих действиях.
Чего лучше избегать в дни затмений:
- Решений на эмоциях и поспешных поступков.
- Начала крупных сделок и подписания контрактов без анализа.
- Ссор и конфликтов — эмоциональная нестабильность усиливается.
Влияние затмений на человека
Затмения сами по себе не влияют на физическое состояние человека — наука это не подтверждает. Но многие уверены, что влияние на психику довольно сильно. В дни лунного или солнечного затмения настроение может меняться резче обычного, люди становятся более эмоциональными, легко раздражаются, тревожатся или, наоборот, погружаются в размышления о жизни. Мысли могут путаться, решения даются тяжелее, а привычные задачи кажутся сложнее. А иногда люди жалуются на усталость, сонливость или бессонницу, впрочем, зачастую это связано из-за внутреннего перенапряжения или чрезмерного внимания к редкому природному событию.
Коридор затмений с 7 по 21 сентября сентября: советы для каждого знака
Овен
Сейчас не стоит игнорировать сигналы своего тела или вступать в конфликты. Энергия коридора помогает отпускать старые обиды и страхи, работать над внутренним состоянием и заботиться о здоровье.
Телец
Лучше избегать сомнительных проектов и скрытых долгов. Этот период благоприятен для творчества, общения с близкими, укрепления дружеских связей и завершения старых эмоциональных историй.
Близнецы
Не позволяйте семье или чужим людям управлять вашими решениями, избегайте спешки в делах. Полезно разбирать домашние вопросы, искать гармонию между личной жизнью и работой, укреплять «корни» и доверять собственному ощущению правильного.
Рак
Старайтесь быть внимательными к документам и планам поездок, избегайте случайных знакомств. Сейчас лучше учиться новому, расширять кругозор, получать вдохновение через общение и маленькие путешествия.
Лев
Не рискуйте финансами и не доверяйте сомнительным партнерам. Отличное время для пересмотра отношений к деньгам, закрытия долгов и дисциплинированного подхода к финансам.
Дева
Не держитесь за старые роли и токсичные связи. В эти дни можно менять привычки, пересматривать образ жизни и позволять себе внутренние перемены без страха.
Весы
Не убегайте от своих мыслей и эмоций. Используйте этот период, чтобы работать с тревогой и страхами, находить время для тишины, медитации и духовного развития.
Скорпион
Избегайте навязчивости и слухов, не позволяйте эмоциям управлять вами. Сейчас хорошо укреплять дружбу и близкие связи, отделять реальное от иллюзий и заботиться о семье.
Стрелец
Не конфликтуйте с руководством и не жертвуйте семьей ради работы. Лучшее время для переосмысления карьеры, открытия новых профессиональных возможностей и пересмотра семейных сценариев.
Козерог
Не подписывайте контракты наспех и не откладывайте обучение. В эти дни полезно учиться, искать наставников, развивать навыки и готовиться к внутренним изменениям.
Водолей
Не давайте деньги в долг и не цепляйтесь за прошлое. Хорошее время для анализа финансовых зависимостей, осознания личных границ и работы над внутренними трансформациями.
Рыбы
Не скрывайте слабости и не возвращайтесь к старым привычкам. Можно проявлять искренность, принимать себя, доверять интуиции и следовать внутреннему голосу при принятии решений.
