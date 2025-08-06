Луна изменит цвет во время сентябрьского полнолуния

Луна приобретет красноватый цвет во время полного лунного затмения 7 сентября 2025 года. Об этом рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, Людмила Кошман.
«В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым», — рассказала астроном в беседе с ТАСС. Затмение начнется в 21:12 (мск) и продлится полтора часа, а насладиться им смогут не только из России, но и во всем восточном полушарии: на территориях Евразии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.
Луна меняет свой цвет на красноватый, когда Земля находится между Солнцем и Луной, отбрасывая на последнюю свою тень. Солнечный свет рассеивается через земную атмосферу, в результате чего на Луну падает свет только красного спектра. Ближайшее полнолуние, которое произойдет 9 августа, не будет сопровождаться затмением и цвет луны не изменится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.