Луна изменит цвет во время сентябрьского полнолуния

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Луна изменит свой цвет во время сентябрьского полнолуния
Луна изменит свой цвет во время сентябрьского полнолуния Фото:

Луна приобретет красноватый цвет во время полного лунного затмения 7 сентября 2025 года. Об этом рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, Людмила Кошман. 

«В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым», — рассказала астроном в беседе с ТАСС. Затмение начнется в 21:12 (мск) и продлится полтора часа, а насладиться им смогут не только из России, но и во всем восточном полушарии: на территориях Евразии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.

Луна меняет свой цвет на красноватый, когда Земля находится между Солнцем и Луной, отбрасывая на последнюю свою тень. Солнечный свет рассеивается через земную атмосферу, в результате чего на Луну падает свет только красного спектра. Ближайшее полнолуние, которое произойдет 9 августа, не будет сопровождаться затмением и цвет луны не изменится. 

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Луна приобретет красноватый цвет во время полного лунного затмения 7 сентября 2025 года. Об этом рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, Людмила Кошман.  «В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым», — рассказала астроном в беседе с ТАСС. Затмение начнется в 21:12 (мск) и продлится полтора часа, а насладиться им смогут не только из России, но и во всем восточном полушарии: на территориях Евразии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании. Луна меняет свой цвет на красноватый, когда Земля находится между Солнцем и Луной, отбрасывая на последнюю свою тень. Солнечный свет рассеивается через земную атмосферу, в результате чего на Луну падает свет только красного спектра. Ближайшее полнолуние, которое произойдет 9 августа, не будет сопровождаться затмением и цвет луны не изменится. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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