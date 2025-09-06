Лариса Долина удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени награждена Лариса Долина — заведующая кафедрой Московского государственного института культуры»,— сообщается в документе. Указ о присуждении ордена был выложен на портале официального публикования нормативно-правовых актов.
Лариса Долина удостоена высокой государственной награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. В настоящее время артистка занимает должность заведующей кафедрой в Московском государственном институте культуры.
