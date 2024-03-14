Путин наградил семью из ЯНАО орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» Валентину и Хэвко Худи, проживающих с детьми в ЯНАО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей … наградить. … Худи Валентину Николаевну, Ямало-Ненецкий автономный округ. Худи Хэвко Тамбуровича, Ямало-Ненецкий автономный округ», — написано в указе. Он опубликован на портале правовых актов.
Также Путин наградил жительницу ЯНАО знаком отличия «За наставничество». Награды удостоилась методист межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), Елена Кулешова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.