14 марта 2024

Путин наградил семью из ЯНАО орденом «Родительская слава»

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин удостоил ордена «Родительская слава» жительницу ЯНАО Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» Валентину и Хэвко Худи, проживающих с детьми в ЯНАО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей … наградить. … Худи Валентину Николаевну, Ямало-Ненецкий автономный округ. Худи Хэвко Тамбуровича, Ямало-Ненецкий автономный округ», — написано в указе. Он опубликован на портале правовых актов.

Также Путин наградил жительницу ЯНАО знаком отличия «За наставничество». Награды удостоилась методист межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), Елена Кулешова.

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» Валентину и Хэвко Худи, проживающих с детьми в ЯНАО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей … наградить. … Худи Валентину Николаевну, Ямало-Ненецкий автономный округ. Худи Хэвко Тамбуровича, Ямало-Ненецкий автономный округ», — написано в указе. Он опубликован на портале правовых актов. Также Путин наградил жительницу ЯНАО знаком отличия «За наставничество». Награды удостоилась методист межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), Елена Кулешова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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