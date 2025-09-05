05 сентября 2025

Мэр Соснин пробежал 2025 метров на Пермском марафоне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каждый участник марафона — победитель
Каждый участник марафона — победитель Фото:
новость из сюжета
Пермский марафон — 2025

Мэр Перми Эдуард Соснин принял участие в семейном забеге «Молодежная столица России» в рамках Пермского марафона. В 18:30 он стартовал вместе с любителями на символичной дистанции 2025 метров.

«В субботу, 6 сентября, в рамках Пермского международного марафона состоялся тематический забег „Молодежная столица России“. Символика новой дистанции в 2025 метров связана со статусом Перми как молодежной столицы России, который присвоен городу в 2025 году. Забег прошел в праздничной атмосфере: участники бежали не на результат, а для удовольствия, поддерживая идею спорта и здорового образа жизни. К старту в 18:30 присоединились семьи, любители бега, корреспонденты URA.RU и мэр города Эдуард Соснин», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

Соснин пробежал всю дистанцию, пообщался с пермяками и отметил важность таких событий для объединения горожан. Этот забег стал одним из значимых событий программы, подчеркнув статус Перми как центра молодежных инициатив и спортивных достижений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Перми Эдуард Соснин принял участие в семейном забеге «Молодежная столица России» в рамках Пермского марафона. В 18:30 он стартовал вместе с любителями на символичной дистанции 2025 метров. «В субботу, 6 сентября, в рамках Пермского международного марафона состоялся тематический забег „Молодежная столица России“. Символика новой дистанции в 2025 метров связана со статусом Перми как молодежной столицы России, который присвоен городу в 2025 году. Забег прошел в праздничной атмосфере: участники бежали не на результат, а для удовольствия, поддерживая идею спорта и здорового образа жизни. К старту в 18:30 присоединились семьи, любители бега, корреспонденты URA.RU и мэр города Эдуард Соснин», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Соснин пробежал всю дистанцию, пообщался с пермяками и отметил важность таких событий для объединения горожан. Этот забег стал одним из значимых событий программы, подчеркнув статус Перми как центра молодежных инициатив и спортивных достижений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...