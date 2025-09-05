Мэр Перми Эдуард Соснин принял участие в семейном забеге «Молодежная столица России» в рамках Пермского марафона. В 18:30 он стартовал вместе с любителями на символичной дистанции 2025 метров.
«В субботу, 6 сентября, в рамках Пермского международного марафона состоялся тематический забег „Молодежная столица России“. Символика новой дистанции в 2025 метров связана со статусом Перми как молодежной столицы России, который присвоен городу в 2025 году. Забег прошел в праздничной атмосфере: участники бежали не на результат, а для удовольствия, поддерживая идею спорта и здорового образа жизни. К старту в 18:30 присоединились семьи, любители бега, корреспонденты URA.RU и мэр города Эдуард Соснин», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
Соснин пробежал всю дистанцию, пообщался с пермяками и отметил важность таких событий для объединения горожан. Этот забег стал одним из значимых событий программы, подчеркнув статус Перми как центра молодежных инициатив и спортивных достижений.
