Отсутствие согласованной стратегии США и Европы по Украине играет на руку России и помогает ей сохранять доминирование в конфликте. Об этом сообщает Американская газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что несмотря на санкционное давление, российская экономика демонстрировала уверенный рост в 2023-2024 годах благодаря экспорту энергоносителей. Вашингтон и Европа не готовы вводить жесткие меры против Китая за экономическую поддержку России, поскольку КНР способна «дать отпор в любой торговой войне».
Газета также указывает на проблемы ВСУ с нехваткой личного состава и отмечает, что при сохранении текущих тенденций через 2-3 года способность украинских военных к обороне будет исчерпана.
В случае появления положительной динамики на переговорах Украине, вероятно, потребуется сделать значительные уступки России сообщает Американский журнал The Nation. Также дополняется, что территориальный вопрос для Украины менее важен, чем другие аспекты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.