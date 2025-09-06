Трамп допустил продолжение военных операций в Карибском море

Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятном продолжении военных операций в Карибском море после уничтожения американскими силами судна с наркотиками. Об этом говорится в письме главы государства, адресованном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли.
«На данный момент невозможно определить полный масштаб и продолжительность необходимых военных операций. Вооруженные силы США продолжают оставаться в готовности для проведения дальнейших военных действий», — говорится в сообщении президента. Документ был опубликован 4 сентября журналисткой CNN Алайной Трин в соцсети X.
Согласно письму, уничтожение судна с наркотиками стало частью более широкой кампании по борьбе с международной наркоторговлей. Американские военные провели операцию в акватории Карибского моря, где, по данным спецслужб, проходит один из ключевых маршрутов нелегальных грузов из Южной Америки.
Власти США отмечают, что усиление контроля и оперативное реагирование на подобные инциденты необходимы для пресечения деятельности преступных группировок. В документе также уточняется, что Конгресс будет получать регулярные обновления о ходе операций в регионе. Белый дом считает действия американских военных необходимыми для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны.
Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник сообщил, что американские военные нанесли «смертельный удар» по судну с наркотиками в акватории Карибского моря. По его словам, это судно вышло из Венесуэлы, напоминает RT.
Позднее в белом доме уточнили, что уничтоженная моторная лодка, запечатленная на предоставленных военными видеоматериалах, принадлежала так называемым «наркотеррористам» из группировки «Трен де Арагуа». В результате операции, по официальным данным, погибли 11 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Марко Рубио в том, что именно он фактически формирует политику белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженный конфликт с Боливарианской Республикой.
