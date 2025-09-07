Неприятный вирус стал беспокоить россиян чаще

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), однако уровень остается невысоким. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране», — заявила Попова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам главы ведомства, ежегодный подъем заболеваемости связан с началом учебного года и формированием новых коллективов. От недели к недели рост составляет 23%.
Ранее директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова заявила, что в преддверии осени необходимо запастись не только противовирусными и жаропонижающими препаратами, но и специализированными средствами. По ее словам, осенью рекомендуется добавлять противопаразитарные препараты, ноотропы и успокоительные для облегчения адаптации к рабочему ритму, а в качестве профилактики принимать витамины и иммуномодуляторы. Составить такую аптечку можно за 2500–3000 рублей.
