Неприятный вирус стал беспокоить россиян чаще

Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Поповой, рост заболеваемости ОРВИ связан с началом учебного года
По словам Поповой, рост заболеваемости ОРВИ связан с началом учебного года Фото:

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), однако уровень остается невысоким. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране», — заявила Попова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам главы ведомства, ежегодный подъем заболеваемости связан с началом учебного года и формированием новых коллективов. От недели к недели рост составляет 23%.

Ранее директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова заявила, что в преддверии осени необходимо запастись не только противовирусными и жаропонижающими препаратами, но и специализированными средствами. По ее словам, осенью рекомендуется добавлять противопаразитарные препараты, ноотропы и успокоительные для облегчения адаптации к рабочему ритму, а в качестве профилактики принимать витамины и иммуномодуляторы. Составить такую аптечку можно за 2500–3000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), однако уровень остается невысоким. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране», — заявила Попова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам главы ведомства, ежегодный подъем заболеваемости связан с началом учебного года и формированием новых коллективов. От недели к недели рост составляет 23%. Ранее директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова заявила, что в преддверии осени необходимо запастись не только противовирусными и жаропонижающими препаратами, но и специализированными средствами. По ее словам, осенью рекомендуется добавлять противопаразитарные препараты, ноотропы и успокоительные для облегчения адаптации к рабочему ритму, а в качестве профилактики принимать витамины и иммуномодуляторы. Составить такую аптечку можно за 2500–3000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...