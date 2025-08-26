«Очень заразен»: врач перечислила симптомы нового штамма коронавируса

Врач Уланкина: отличительная особенность штамма «стратус» — осиплость
Течение болезни, по словам врача, напоминает симптоматику ОРВИ
Новый вариант коронавируса «стратус», относящийся к семейству «омикрона», быстро распространяется по России и вызывает выраженную осиплость или хриплость голоса у заболевших. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкин. По ее словам, в стране уже подтверждены сотни случаев заражения этим штаммом.

«Главная его особенность — выраженная осиплость или хриплость голоса, иногда вплоть до его временной потери», — рассказала Уланкина RT. Врач отметила, что этот симптом появляется у большинства пациентов уже в первые дни болезни.

По ее словам, течение заболевания напоминает обычную ОРВИ: также присутствует кашель, насморк, температура, слабость, озноб и головная боль. Болезнь развивается постепенно и может длиться до двух-трех недель. Большинство людей переносят инфекцию легко, однако у пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями возможны осложнения.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растет число заболевших новым вариантом коронавируса «Стратус». По состоянию на 23 августа зарегистрировано 384 случая заражения, и ожидается дальнейшее увеличение с приближением осеннего подъема заболеваемости. Вирусолог Алексей Аграновский. в свою очередь, подчеркнул, что уберечься от «Стратуса» в предстоящий сезон повышенной заболеваемости будет трудно, однако и особого вреда здоровью большинства россиян он не нанесет, передает «Общественная служба новостей».

