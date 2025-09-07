Подросткам будут давать по 10 тысяч на книги

В Госдуме предложили ввести для школьников в возрасте от 14 до 18 лет именную банковскую карту «Карта Достоевского» с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
«В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: „Карта Достоевского“ (по успешному образцу „Пушкинской карты“)», — заявил Чернышов в обращении к главе Минкульта Ольге Любимовой. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, средства на карте можно будет тратить исключительно на книги, которые проходят специальный отбор. В их число войдут произведения русской и зарубежной классической литературы, включенные в школьную программу или признанные экспертным сообществом, а также историческая и научно-популярная литература. Приоритет получат книги отечественных издательств.
Покупка литературы, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иных запрещенных материалов, будет невозможна. В список исключений также попадут бульварные издания низкого художественного уровня и книги зарубежных издательств, за исключением классики в российских переводах.
Для определения критериев отбора литературы предлагается создать рабочую группу с участием Минкультуры, Минпросвещения, Российской академии образования и ведущих библиотек страны. Чернышов считает, что проект поможет поддержать интерес к чтению среди подростков, укрепить позиции отечественных издательств и повысить культурный суверенитет России. По его мнению, статус России как одной из самых читающих стран мира должен быть сохранен и в новых условиях.
В настоящее время российское законодательство предусматривает строгие меры ответственности за распространение среди несовершеннолетних информации, противоречащей установленным законом ограничениям. Штрафы для должностных лиц за подобные нарушения составляют от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических — от двух до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.
