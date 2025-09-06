06 сентября 2025
05 сентября 2025

Жители ХМАО стали активно снимать «трешки»

В ХМАО резко вырос спрос на аренду трехкомнатных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители ХМАО стали снимать трехкомнатные квартиры на 33% чаще
Жители ХМАО стали снимать трехкомнатные квартиры на 33% чаще Фото:

Рынок долгосрочной аренды в ХМАО демонстрирует динамику в сегменте трехкомнатных квартир. Предложение увеличилось на 31%, а спрос вырос на 33% за последний год, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«Выбор доступных для долгосрочной аренды квартир по сравнению с июлем 2024 года увеличился во всех городах исследования. Отдельно в ХМАО увеличился выбор двухкомнатных (+1%), трехкомнатных квартир (+31%) и студий (+7%)», — рассказали эксперты. При этом в июле 2025 года наблюдался дополнительный всплеск интереса к трехкомнатным квартирам, где рост составил 44%.

На фоне этого наблюдается умеренный рост предложения студий (+7%) и незначительное увеличение количества двухкомнатных квартир (+1%). Общая активность на рынке аренды ХМАО показывает положительную тенденцию: за год интерес к арендному жилью вырос на 1%, а к июлю 2025 года увеличился еще на 13%.

При этом сохраняется стабильный спрос на все категории жилья: помимо трехкомнатных, растет интерес к студиям (+34%) и однокомнатным квартирам (+7%). Средняя стоимость аренды квартиры в регионе остается на уровне 30 тысяч рублей в месяц, при этом отмечается снижение цен только на однокомнатные квартиры (-7%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рынок долгосрочной аренды в ХМАО демонстрирует динамику в сегменте трехкомнатных квартир. Предложение увеличилось на 31%, а спрос вырос на 33% за последний год, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Выбор доступных для долгосрочной аренды квартир по сравнению с июлем 2024 года увеличился во всех городах исследования. Отдельно в ХМАО увеличился выбор двухкомнатных (+1%), трехкомнатных квартир (+31%) и студий (+7%)», — рассказали эксперты. При этом в июле 2025 года наблюдался дополнительный всплеск интереса к трехкомнатным квартирам, где рост составил 44%. На фоне этого наблюдается умеренный рост предложения студий (+7%) и незначительное увеличение количества двухкомнатных квартир (+1%). Общая активность на рынке аренды ХМАО показывает положительную тенденцию: за год интерес к арендному жилью вырос на 1%, а к июлю 2025 года увеличился еще на 13%. При этом сохраняется стабильный спрос на все категории жилья: помимо трехкомнатных, растет интерес к студиям (+34%) и однокомнатным квартирам (+7%). Средняя стоимость аренды квартиры в регионе остается на уровне 30 тысяч рублей в месяц, при этом отмечается снижение цен только на однокомнатные квартиры (-7%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...