Жители ХМАО стали активно снимать «трешки»

Рынок долгосрочной аренды в ХМАО демонстрирует динамику в сегменте трехкомнатных квартир. Предложение увеличилось на 31%, а спрос вырос на 33% за последний год, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«Выбор доступных для долгосрочной аренды квартир по сравнению с июлем 2024 года увеличился во всех городах исследования. Отдельно в ХМАО увеличился выбор двухкомнатных (+1%), трехкомнатных квартир (+31%) и студий (+7%)», — рассказали эксперты. При этом в июле 2025 года наблюдался дополнительный всплеск интереса к трехкомнатным квартирам, где рост составил 44%.
На фоне этого наблюдается умеренный рост предложения студий (+7%) и незначительное увеличение количества двухкомнатных квартир (+1%). Общая активность на рынке аренды ХМАО показывает положительную тенденцию: за год интерес к арендному жилью вырос на 1%, а к июлю 2025 года увеличился еще на 13%.
При этом сохраняется стабильный спрос на все категории жилья: помимо трехкомнатных, растет интерес к студиям (+34%) и однокомнатным квартирам (+7%). Средняя стоимость аренды квартиры в регионе остается на уровне 30 тысяч рублей в месяц, при этом отмечается снижение цен только на однокомнатные квартиры (-7%).
