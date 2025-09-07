Российские регионы на ВЭФ заключили сделку на 2,8 трлн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На ВЭФ Хабаровский край заключил 17 соглашений на сумму 689 млрд
На ВЭФ Хабаровский край заключил 17 соглашений на сумму 689 млрд Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Пятнадцать российских регионов подписали 153 соглашения на сумму почти 2,8 трлн рублей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

«15 регионов России подписали 153 документа на общую сумму 2 трлн 781 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной)», — уточнили ТАСС в ведомстве. По данным пресс-службы, крупнейшие суммы пришлись на Республику Бурятия (1,171 трлн рублей), Хабаровский край (689 млрд) и Республику Саха (Якутия) (628 млрд).

Большинство соглашений касались социально-экономического развития, образования, инвестиций, промышленности и транспорта. Всего за время форума было подписано 15 межведомственных документов, в том числе по геологоразведке, технологиям и международному сотрудничеству. Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятнадцать российских регионов подписали 153 соглашения на сумму почти 2,8 трлн рублей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. «15 регионов России подписали 153 документа на общую сумму 2 трлн 781 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной)», — уточнили ТАСС в ведомстве. По данным пресс-службы, крупнейшие суммы пришлись на Республику Бурятия (1,171 трлн рублей), Хабаровский край (689 млрд) и Республику Саха (Якутия) (628 млрд). Большинство соглашений касались социально-экономического развития, образования, инвестиций, промышленности и транспорта. Всего за время форума было подписано 15 межведомственных документов, в том числе по геологоразведке, технологиям и международному сотрудничеству. Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...