Среди украинцев нашли темнокожих наемников

На стороне ВСУ воюют минимум пять подразделений латиноамериканских наемников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным РИАН, четверо мексиканских наемников были ликвидированы в зоне СВО
По данным РИАН, четверо мексиканских наемников были ликвидированы в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из данных порталов по вербовке.

«На Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение „Специальная латинская бригада“, отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота „Змей“ и батальон Tormenta Hispana», — передает РИА Новости данные с порталов. Там также сказано, что отдельные латиноамериканцы воюют в составе других подразделений ВСУ. В зоне СВО уже были ликвидированы как минимум четыре мексиканских наемников из бригад «Магура» и «Хартия».

По данным агентства, некоторых иностранцев привлекают обещания высоких гонораров и комфортных условий, однако на практике они часто сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением со стороны командования. Нередко родственники погибших наемников не получают компенсаций из-за бюрократических сложностей.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что в рядах ВСУ продолжают действовать главным образом наемники из Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, при этом европейских бойцов на Украине не осталось. По данным ведомства, украинское командование использует иностранных наемников для восполнения потерь и участия в штурмах в роли «пушечного мяса».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из данных порталов по вербовке. «На Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение „Специальная латинская бригада“, отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота „Змей“ и батальон Tormenta Hispana», — передает РИА Новости данные с порталов. Там также сказано, что отдельные латиноамериканцы воюют в составе других подразделений ВСУ. В зоне СВО уже были ликвидированы как минимум четыре мексиканских наемников из бригад «Магура» и «Хартия». По данным агентства, некоторых иностранцев привлекают обещания высоких гонораров и комфортных условий, однако на практике они часто сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением со стороны командования. Нередко родственники погибших наемников не получают компенсаций из-за бюрократических сложностей. Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что в рядах ВСУ продолжают действовать главным образом наемники из Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, при этом европейских бойцов на Украине не осталось. По данным ведомства, украинское командование использует иностранных наемников для восполнения потерь и участия в штурмах в роли «пушечного мяса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...