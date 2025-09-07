Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из данных порталов по вербовке.
«На Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение „Специальная латинская бригада“, отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота „Змей“ и батальон Tormenta Hispana», — передает РИА Новости данные с порталов. Там также сказано, что отдельные латиноамериканцы воюют в составе других подразделений ВСУ. В зоне СВО уже были ликвидированы как минимум четыре мексиканских наемников из бригад «Магура» и «Хартия».
По данным агентства, некоторых иностранцев привлекают обещания высоких гонораров и комфортных условий, однако на практике они часто сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением со стороны командования. Нередко родственники погибших наемников не получают компенсаций из-за бюрократических сложностей.
Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что в рядах ВСУ продолжают действовать главным образом наемники из Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, при этом европейских бойцов на Украине не осталось. По данным ведомства, украинское командование использует иностранных наемников для восполнения потерь и участия в штурмах в роли «пушечного мяса».
