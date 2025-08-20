По данным Службы внешней разведки (СВР), в рядах ВСУ в настоящее время продолжают действовать преимущественно наемники, прибывшие из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. При этом военных из Европы на Украине не осталось.
«Однако никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов помимо украинцев, используемых режимом в качестве „расходного материала“, остались лишь профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки», — заявили в СВР. Информация приводится на официальном сайте разведки.
В ведомстве отметили, что в случае пленения иностранных бойцов украинские власти не включают их в списки для обмена, а передают представителям стран Евросоюза при условии сохранения конфиденциальности этого факта и недопущения его разглашения в СМИ. Подобная политика, по мнению СВР, позволяет Киеву поддерживать у европейской и украинской общественности представление о полной поддержке Украины со стороны граждан западных стран.
Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий зафиксирован «дружественный огонь» между украинскими военными и наемниками из Колумбии. Представители российских силовых ведомств отметили, что переброшенные в Сумскую область колумбийские наемники и военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ открыли огонь друг по другу из-за недостаточной координации. Источник также уточнил, что украинское командование привлекает наемников для восстановления утраченных позиций. Вместе с тем, как отметили в Минобороны РФ, киевские власти используют иностранцев в качестве «пушечного мяса».
