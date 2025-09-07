На Эльбрусе нашли труп белорусского туриста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина отправился в одиночный поход и 3 сентября перестал выходить на связь
Мужчина отправился в одиночный поход и 3 сентября перестал выходить на связь Фото:

На Эльбрусе на высоте 2800 метров было найдено тело 26-летнего белорусского туриста. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Республики Министерства.

На поиски было отправлено 19 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС, а также спасатели из центра «Лидер». После того, как тело мужчины было обнаружено, все работы были завершены.

Ранее стало известно, что белорусский турист пропал 3 сентября. Альпинист не регистрировал маршрут и отправился в одиночный поход. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился отец пропавшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Эльбрусе на высоте 2800 метров было найдено тело 26-летнего белорусского туриста. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии. «В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Республики Министерства. На поиски было отправлено 19 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС, а также спасатели из центра «Лидер». После того, как тело мужчины было обнаружено, все работы были завершены. Ранее стало известно, что белорусский турист пропал 3 сентября. Альпинист не регистрировал маршрут и отправился в одиночный поход. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился отец пропавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...