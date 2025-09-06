Спасатели выдвинулись к белорусскому туристу, пропавшему на Эльбрусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На поиски пропавшего в горах Эльбруса альпиниста выдвинулись спасатели из центра «Лидер»
На поиски пропавшего в горах Эльбруса альпиниста выдвинулись спасатели из центра «Лидер» Фото:

В Кабардино-Балкарии спасатели начали поиски 26-летнего туриста из Беларуси, который перестал выходить на связь во время восхождения на гору Терсколак, расположенную в районе Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты центра „Лидер“», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что мужчина не зарегистрировался в контрольных пунктах и отправился на вершину высотой 3800 метров в одиночку.

Поиски идут с помощью авиации и наземных групп. Информация о местонахождении туриста уточняется.

Ранее telegram-канал Shot писал, что мужчина ушел на восхождение четыре дня назад и с того момента перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился его отец.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кабардино-Балкарии спасатели начали поиски 26-летнего туриста из Беларуси, который перестал выходить на связь во время восхождения на гору Терсколак, расположенную в районе Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты центра „Лидер“», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что мужчина не зарегистрировался в контрольных пунктах и отправился на вершину высотой 3800 метров в одиночку. Поиски идут с помощью авиации и наземных групп. Информация о местонахождении туриста уточняется. Ранее telegram-канал Shot писал, что мужчина ушел на восхождение четыре дня назад и с того момента перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился его отец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...