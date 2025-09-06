Спасатели выдвинулись к белорусскому туристу, пропавшему на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии спасатели начали поиски 26-летнего туриста из Беларуси, который перестал выходить на связь во время восхождения на гору Терсколак, расположенную в районе Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты центра „Лидер“», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что мужчина не зарегистрировался в контрольных пунктах и отправился на вершину высотой 3800 метров в одиночку.
Поиски идут с помощью авиации и наземных групп. Информация о местонахождении туриста уточняется.
Ранее telegram-канал Shot писал, что мужчина ушел на восхождение четыре дня назад и с того момента перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился его отец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.