Россиянам рассказали, как выявить номер мошенников

Любой звонок с номера, который начинается не с кода «+7», потенциально опасен и может быть связан с мошенничеством. Об этом рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Если у вас нет знакомых за рубежом, любой вызов с номера, начинающегося не с „+7“, — опасен», — рассказала Пожарская. Ее слова приводит ТАСС.
Эксперт объяснила, что многие россияне не знают, как работают международные телефонные звонки. Пожарская советует проверять через поисковые системы, из какой страны звонят, чтобы не попасться на удочку злоумышленника.
Она добавила, что люди часто становятся жертвами мошенников, когда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Если звонящий представляется сотрудником полиции, социальной службы, банка, страховой компании или поддержки портала Госуслуг, люди обычно продолжают разговор и попадаются на уловки. Пожарская добавила, что многие забывают: настоящие организации звонят только с официальных номеров.
Ранее стало известно о новой схеме телефонного мошенничества. Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками университета. Они говорят, что нужно обновить данные об образовании на портале «Госуслуги» и просят назвать код из СМС. Если человек сообщает этот код, мошенники получают доступ к его личному кабинету и личной информации, передает 360.ru.
