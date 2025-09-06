«Не только нефть»: чем похвастался Сургутский район на крупнейшей ярмарке

Девять предпринимателей и фермерских хозяйств из Сургутского района ХМАО представили свою продукцию на крупнейшей выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте. Губернатор автономного округа Руслан Кухарук и глава муниципалитета Андрей Трубецкой посетили павильоны участников, которые представили на ярмарке мясную и молочную продукцию, а также тундринский картофель и меха.
«Сургутский район — это не только 40% югорской нефти, но и треть всей сельхозпродукции Югры. За прошлый год было произведено восемь тысяч тонн мяса, шесть миллионов яиц и две тысячи тонн молока», — поделился в своем telegram-канале глава района Трубецкой.
Также в 2024 году район переработал почти 700 тонн рыбы. Большая часть продукции местных производителей отмечена знаком качества «Сделано в Югре». Трубецкой отметил, что население района покупает молоко и мясо на семейной ферме Герусовых из Уль-Ягуна и в белоярском КФХ Капсамун. Сургутяне оценили картофель из отдаленного поселения Тундрино от индивидуального предпринимателя Иванова и изделия модного дома «Меховщиковъ» из Белого Яра, а также птицу от ООО «Обь-регион».
Для сохранения высокого уровня качества продукции местные товаропроизводители получают беспрецедентную поддержку от муниципальных и окружных властей. «Фермеры остаются на том же уровне благодаря поддержке в том числе и автономного округа, и правительства Югры. Беспрецедентные меры — это 345 миллионов рублей только на этот год», — подчеркнул директор департамента экономического развития Сургутского района Вениамин Матаев.
Предприниматели высоко оценили эти меры поддержки. «Они дают нам [средства] на возмещение расходов. Это нам очень необходимо», — поделилась индивидуальный предприниматель Марзият Даитбекова, реализующая на ярмарке рыбную продукцию.
Глава региона Руслан Кухарук не ушел с ярмарки без покупок. Он приобрел паштет и пакет тундринского картофеля, пообещав пожарить его с белыми грибами. Он подчеркнул, что мероприятие оказалось успешным — только в первый день ярмарку посетили порядка 40 тысяч посетителей.
