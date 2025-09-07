Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совфеда. Впоследствии под арест попал и его отец, бывший советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и экс-депутат народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауль Арашуков. В 2022 году Московский городской суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы. По данным журналистов, Арашуков и его отец являются одними из самых состоятельных подсудимых.
По словам адвоката Арашукова, Эльмара Ализаде, первое заявление о контрактной службе на СВО тот подал в Минобороны еще в период нахождения в СИЗО «Лефортово». Сейчас его перевели в «Черный дельфин». В дальнейшем экс-сенатор предпринимал еще одни соответствующие попытки и направлял обращение президенту России Владимиру Путину. Причиной отказа в контрактной службе стали тяжкие уголовные статьи, по которым осужден Рауф Арашуков. Что о нем известно и почему его осудили на пожизненное заключение — в материале URA.RU.
Юность и текущая личная жизнь Арашукова
Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез на территории нынешней Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) (ранее — Карачаево-Черкесский автономный округ). По национальности он является черкесом. Его отец, Рауль Арашуков, начиная с конца 1990-х годов возглавлял ряд подразделений ООО «Межрегионгаз» (ныне — ООО «Газпром межрегионгаз»), в число которых входили ООО «Ставропольрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и другие структуры. Кроме того, он занимал должность советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и был депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики.
В 2007 году Рауф Арашуков завершил обучение в Ставропольском государственном университете по специальности «юриспруденция». Ему присвоено звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Также мужчина состоит в браке.
Карьерный путь
В 2002 году он занимал должность техника первой категории в отделе по развитию производства ООО «Ставропольрегионгаз». А в период 2003-2004 годов был замначальника отдела инвестиций и имущественных отношений ООО «Ставропольская региональная компания по реализации газа». Депутатом городской Думы Ставрополя Арашуков был избран в ходе повторных выборов 4 июля 2004 года по округу №22 (баллотировался в качестве самовыдвиженца). Также он являлся членом постоянной комиссии гордумы по собственности. Депутатские полномочия мужчина сложил в 2008 году досрочно в связи с переходом на госслужбу.
В возрасте 21 года (2008 год) Рауф Арашуков по распоряжению президента КЧР Мустафы Батдыева был назначен на должность министра труда и социального развития региона. В период с октября по ноябрь того же года он занимал пост помощника президента республики и до 2009 года исполнял обязанности главы Хабезского муниципального района. Арашуков 1 марта 2009 года был избран руководителем Хабезского района Карачаево-Черкесии, получив поддержку 98,5% избирателей, — на выборах он представлял региональное отделение партии «Единая Россия». В октябре 2010 года его также избрали депутатом Народного собрания республики IV созыва, но он досрочно сложил полномочия через год.
С 2010 по 2011 год Рауф Арашуков занимал должность первого замдиректора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии, а в марте 2011 года был назначен первым зампредседателя правительства Карачаево-Черкесскии при Индрисе Кябишеве. На этой должности он курировал вопросы газификации населенных пунктов. В октябре того же года экс-политик возглавил Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства». Обе должности он занимал до 2014 года, а позже исполнял обязанности главы администрации Хабезского муниципального района. С февраля по сентябрь 2015 года Арашуков занимал должности главы администрации района и депутата районного Совета III созыва по одномандатному округу №6.
В сентябре 2016 года он стал членом Совета Федерации — представителем исполнительного государственного органа республики. Кроме того, Рауф Арашуков является основателем и президентом благотворительного фонда в Ставропольском крае и возглавлял спортивный клуб "Арр" в том же регионе.
Уголовные дела против экс-сенатора
Участие в ОПГ и заказные убийства
В зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года экс-сенатора задержали. В это время там находился генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Первый сообщил о поступлении в Совфед представления Генпрокуратуры с просьбой дать согласие на лишение Арашукова неприкосновенности и его арест. Поводом стали подозрения в его причастности к организации убийств двух общественных деятелей Карачаево-Черкесии в 2010 году — лидера молодежного движения республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
По данным следствия, задержанные по делу Жукова на допросах указали, что заказчиком преступления выступал Рауф Арашуков. Гузер Хашукаев стал ключевым свидетелем по делу — благодаря его показаниям удалось получить доказательства причастности Рауфа к участию в ОПГ и заказных убийствах. После этого Хашукаев заявил, что в его адрес начали поступать угрозы.
Помимо обвинений в причастности к убийству, Рауфу Арашукову предъявили обвинения в участии в организованной преступной группировке (ОПГ) и оказании давления на свидетеля. Также в рамках расследования был задержан и отец бывшего политика, Рауль Арашуков, — его подозревали в создании преступного сообщества и мошенничестве. В 2022 году Московский городской суд приговорил обоих к пожизненному заключению, установив их вину также и в хищении газа у компании «Газпром» на сумму 30 млрд рублей.
"Вы прекрасно знаете, что в деле нет никаких доказательств нашей виновности и не может быть. Мы просим вас принять законное решение. Все равно рано или поздно, я надеюсь, по милости всевышнего, это так и будет. По этому делу рано или поздно будет справедливое решение. Но я прошу вас сделать это решение, именно вас", — обратился Рауф Арашуков к судье. Информацию передает "Известия".
Его отец тоже заявил о своей невиновности. Обоих поместили в СИЗО «Лефортово», позже перевели в ИК-6 «Черный дельфин». Кроме того, в пользу потерпевших родственников убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова с Рауля Арашукова взыскано девять миллионов рублей, а с его сына — 10 млн рублей. В январе 2023 года адвокаты подали апелляцию на вынесенный приговор.
Дача крупной взятки
Осенью 2024 года в отношении Рауфа Арашукова было инициировано новое уголовное производство — дача взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с июля Арашуков через неназванного адвоката передал сотруднику «Черного дельфина» не менее трех миллионов рублей. Предполагается, что целью передачи денег было смягчение условий отбывания наказания. В частности, экс-сенатор рассчитывал на увеличение количества разрешенных встреч с родственниками, телефонных переговоров, а также получения большего числа посылок и передач.
Помимо этого, обсуждалась возможность выбора места и характера трудовой деятельности, а также подбор сокамерника по собственному усмотрению. За подобные услуги Арашуков намеревался выплатить до пяти миллионов рублей.
Сотрудник исправительного учреждения, к которому обратился осужденный, проинформировал о происходящем ФСБ России. Дальнейшие переговоры фиксировались с помощью скрытой видеозаписи. На основании полученных материалов СК РФ возбудил уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере. Адвокат Владимира Постанюк, представляющий интересы заключенного, сообщил, что Рауф Арашуков не признал предъявленных обвинений и расценивает это дело как провокацию.
Арашуков — один из самых богатых заключенных
Согласно декларации о доходах за 2017 год, его общий доход составил 4,912 млн рублей, а доход супруги за этот же период — 96 тысяч рублей. Также недавно журналисты подготовили рейтинг наиболее состоятельных российских чиновников, оказавшихся под арестом. У каждого из них выявлено имущество, стоимость которого превышает сто миллионов долларов.
Среди наиболее обеспеченных фигурантов оказались бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Оба ежегодно получали свыше 4,9 млн рублей.
Отмечается, что в собственности Рауфа находились три жилых дома площадью 149, 438 и 891 квадратный метр, квартира в 115 квадратных метров и земельный участок на 4 554 квадратных метра. У Рауля же были обнаружены не задекларированные объекты недвижимости: две виллы в Дубае, 107 автомобилей (некоторые из которых отделаны золотом), 38 земельных участков и еще 103 объекта недвижимости, включая SPA-курорт. Кроме того, у семьи Арашуковых в ходе следственных действий изъяли 50 килограммов золотых слитков.
