Что такое региональная доплата к пенсии: кто может на нее рассчитывать

Пенсионеры в России могут рассчитывать на региональную доплату к своей пенсии. Это способ довести выплаты пожилым людям до прожиточного минимума — и от региона к региону сумма доплаты может существенно отличаться. О том, что такое региональная доплата к пенсии и кто может на нее рассчитывать — в материале URA.RU.
Что такое региональная доплата к пенсии
Российская пенсионная система нацелена на то, чтобы у каждого пожилого человека был гарантированный минимальный доход. Но в разных регионах стоимость жизни отличается: продукты, услуги и жилье стоят где-то дороже, а где-то дешевле. Чтобы уравнять эту разницу, власти регионов вводят дополнительные доплаты к пенсиям, объяснил юрист Андрей Конышев.
«По сути, региональная доплата к пенсии представляет собой увеличение пенсионной выплаты до размера прожиточного минимума в каждом из регионов России», — рассказал юрист.
Чем отличается региональная и федеральная доплаты к пенсии
Сама социальная доплата до прожиточного минимума может быть как региональной, так и федеральной. В зависимости от того, какой в регионе прожиточный минимум, назначаются определенные доплаты:
- Федеральная выплачивается, если в регионе прожиточный минимум ниже общероссийского.
- Региональная назначается, если региональный минимум выше федерального.
Получается, что именно региональные доплаты чаще всего работают там, где жизнь дороже. В этих регионах власти дополнительно поддерживают пожилых людей.
Кто может получить региональную доплату к пенсии
Региональные доплаты положены пенсионерам, чей доход меньше установленного минимума, объяснил юрист. В расчет берется сама пенсия, а также ежемесячные выплаты и льготы в денежной форме.
Есть одно важное условие: доплата предоставляется только неработающим пенсионерам. Если человек официально работает, надбавку ему не начисляют. Но как только он увольняется и подтверждает это, региональная доплата возвращается.
Кроме того, в некоторых регионах действуют специальные надбавки для отдельных категорий — ветеранов труда, тружеников тыла, жителей Крайнего Севера или почетных граждан. Эти выплаты идут отдельно от социальной доплаты до прожиточного минимума и зависят от местных программ поддержки.
Отличия региональной доплаты к пенсии в регионах
Размер доплаты зависит от прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ. И он сильно отличается по стране. В 2025 году в России прожиточный минимум пенсионеров по стране — 15 250 рублей. При этом в Москве он составляет 16 600 рублей, в Петербурге — 16 623 рубля. Суммы могут разительно отличаться:
- Чукотский автономный округ: 39 803 руб.
- Мурманская область: 21 835 руб.
- Ленинградская область: 16 318 руб.
- Свердловская область: 15 098 руб.
- Краснодарский край: 14 641 руб.
- Нижегородская область: 14 335 руб.
- Ростовская область: 14 335 руб.
- Татарстан: 12 963 руб.
- Липецкая область: 12 657 руб.
В зависимости от того, в каком регионе живет пенсионер, благодаря региональной доплате к пенсии человек получает необходимый прожиточный минимум.
Что будет, если пенсионер переедет в другой регион
Если пенсионер переезжает в другой регион, где прожиточный минимум отличается, то его выплата подлежит изменению, добавил Андрей Конышев. «Региональная выплата подлежит изменению в соответствии с размером прожиточного минимума в регионе. Но для этого пенсионеру необходимо уведомить отдел пенсионного фонда по месту проживания», — заключил юрист.
Как оформить региональную доплату к пенсии
Чтобы оформить доплату к пенсии, пенсионеру необходимо обратиться в отделение Социального фонда России. Также это можно сделать в МФЦ или в электронном виде с помощью портала «Госуслуги».
При подаче заявления нужно предоставить паспорт, документы о назначении пенсии, а также подтверждение отсутствия трудовой деятельности — например свою трудовую книжку. После того как заявление и документы будут приняты, специалисты фонда проверят доход пенсионера. Если он ниже прожиточного минимума, установленного в регионе или на федеральном уровне, человеку назначат соответствующую доплату. Выплата устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Если в регионе меняется величина прожиточного минимума, перерасчет суммы происходит автоматически, и пенсионеру не нужно заново подавать документы. Однако при трудоустройстве доплата прекращается, а после увольнения ее можно восстановить, вновь обратившись в Социальный фонд.
