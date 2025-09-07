В ХМАО турнир по конному спорту собрал более 160 спортсменов из России и СНГ

Турнир длился неделю
В Ханты-Мансийске в минувшие выходные прошли всероссийские соревнования на кубок губернаторы Югры по конкуру и выездке. В состязании приняли участие 168 спортсменов из России и стран СНГ.
«В Ханты-Мансийске завершились Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок Губернатора Югры. В турнире приняли участие 168 спортсменов из России и стран СНГ», — поделился в своем telegram-канале глава округа Руслан Кухарук.
Состязания длились неделю и финальные выступления состоялись 6 и 7 сентября. Чемпионом и обладателем Гран-при стал Богдан Васьковский.
