07 сентября 2025
06 сентября 2025

В ХМАО турнир по конному спорту собрал более 160 спортсменов из России и СНГ

В Ханты-Мансийске в минувшие выходные прошли всероссийские соревнования на кубок губернаторы Югры по конкуру и выездке. В состязании приняли участие 168 спортсменов из России и стран СНГ.

«В Ханты-Мансийске завершились Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок Губернатора Югры. В турнире приняли участие 168 спортсменов из России и стран СНГ», — поделился в своем telegram-канале глава округа Руслан Кухарук.

Состязания длились неделю и финальные выступления состоялись 6 и 7 сентября. Чемпионом и обладателем Гран-при стал Богдан Васьковский.

